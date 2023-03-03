Источник: Промесу отказано в выдаче паспорта РФ из-за уголовного дела в Нидерландах

Министерство спорта Российской Федерации отказалось помогать «Спартаку» в процедуре получения нидерландским нападающим Квинси Промесом гражданства РФ, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

По данным источника, просьбу о помощи «Спартак» направил в Минспорта в октябре 2022 года, а в конце декабря получил отказ из-за того, что в Нидерландах на футболиста заведено уголовное дело.

«Футбольный клуб «Спартак» Москва направил в Минспорт России письмо об оказании содействия в получении гражданства РФ гражданину Королевства Нидерланды Квинси Антону Промесу в порядке, предусмотренном федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации». В ходе проработки данного вопроса совместно с заинтересованными организациями Минспортом России принято решение отказать ФК «Спартак» Москва в направлении ходатайства о предоставлении гражданства Российской Федерации Квинси Антону Промесу», — приводит Карпов ответ министерства на его обращение.

В Нидерландах Промес обвиняется в покушении на убийство и участии в торговле наркотиками. 3 марта состоится заседание суда по делу о нападении, но нидерландец не собирается на него приезжать. Сообщается, что в случае явки футболиста арестуют, что может привести к разрыву контракта игрока со «Спартаком».

Ранее гражданами России стали бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.