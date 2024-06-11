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Сегодня, 19:10

Источник: «ПСЖ» готов оформить трансфер Сафонова, первый пакет документов уже подписан

Алина Савинова
Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«ПСЖ» планирует в ближайшее время заключить официальную сделку с вратарем «Краснодара» Матвеем Сафоновым, утверждает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, французский клуб уже подписал первый пакет документов с 25-летним россиянином. Отмечается, что сумма сделки составит 20 миллионов евро, включая бонусы. Контракт Сафонова с парижанами, как и сообщалось ранее, будет рассчитан до 2029 года.

Во вторник, 11 июня, появилась информация о том, что Сафонов погасил задолженность по алиментам, и с него сняли запрет на выезд из России. Однако позже отмечалось, что футболист оплатил только небольшую часть долга, и запрет с игрока так и не был снят.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», в которых пропустил 27 голов. 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.

Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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