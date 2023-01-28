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Сегодня, 23:24

Источник: «ПСЖ» продолжает искать варианты заполучить Малкома из «Зенита»

Иван Шитик
Корреспондент
Малком.
Фото ФК «Зенит»
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«ПСЖ» сохраняет интерес к нападающему «Зенита» Малкому. Стороны ищут решение проблем связанных с финансовым фэйр-плей, пишет журналист Маттео Моретто.

Прорабатывается вариант покупки, одно еще неизвестно, примет ли данное предложение «Зенит».

Ранее агент нападающего «Зенита» Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможных переговорах с «ПСЖ» по переходу бразильца.

Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 24 миллиона евро

В текущем сезоне бразилец провел 23 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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