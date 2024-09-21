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Сегодня, 21:55

Источник: Пьянич близок к переходу в ЦСКА

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Ювентуса» и «Барселоны» Миралем Пьянич близок к переходу в ЦСКА, сообщает портал sportske.ba.

По данным источника, московский клуб принял требования 34-летнего игрока по зарплате в 2 миллиона евро в год. Теперь ЦСКА ждет окончательного ответа Пьянича.

Боснийский футболист за время карьеры играл в «Метце», «Лионе», «Роме», «Ювентусе», «Барселоне» и «Бешикташе». В прошлом сезоне он выступал за эмиратский клуб «Аль-Шарджа», за который провел 61 матч, забил 5 голов и сделал 16 результативных передач. На данный момент он является свободным агентом.

Миралем Пьянич
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)

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