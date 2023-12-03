Источник: Решение о дальнейшей работе Абаскаля в «Спартаке» будет принято в конце декабря

Совет директоров «Спартака» примет решение о дальнейшей работе главного тренера команды Гильермо Абаскаля на заседании в конце декабря, сообщает Metaratings.ru.

34-летний испанский специалист возглавляет красно-белых с июня 2022 года. В феврале «Спартак» объявил о продлении контракта с тренером до лета 2025-го.

После 17 туров московский клуб с 27 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

В матче против «Ахмата», который прошел 3 декабря, Абаскаль получил красную карточку за толчок полузащитника грозненцев Бернарда Бериши. За агрессивное поведение испанскому специалисту грозят 4 матча дисквалификации.