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Сегодня, 23:20

Источник: Решение о дальнейшей работе Абаскаля в «Спартаке» будет принято в конце декабря

Алина Савинова
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Совет директоров «Спартака» примет решение о дальнейшей работе главного тренера команды Гильермо Абаскаля на заседании в конце декабря, сообщает Metaratings.ru.

34-летний испанский специалист возглавляет красно-белых с июня 2022 года. В феврале «Спартак» объявил о продлении контракта с тренером до лета 2025-го.

После 17 туров московский клуб с 27 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

В матче против «Ахмата», который прошел 3 декабря, Абаскаль получил красную карточку за толчок полузащитника грозненцев Бернарда Бериши. За агрессивное поведение испанскому специалисту грозят 4 матча дисквалификации.

Источник: https://metaratings.ru/news/reshenie-o-dalneishei-rabote-abaskalya-v-spartake-budet-prinyato-v-konce-dekabrya-311725/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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