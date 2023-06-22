Источник: Роша может перейти во «Фламенго»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша может стать игроком «Фламенго», сообщает Telegram-канал «Успей поймать».

По данным источника, 21 июня агент игрока встретился с исполнительным директором бразильского клуба Бруно Шпинделем.

Ранее футболист в соцсетях выложил фото в футболке бразильского клуба.

Виллиан Роша перешел в ЦСКА в сентябре прошлого года. В прошедшем сезоне 28-летний бразилец провел за армейцев 22 матча в РПЛ, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу. Трансферная стоимость игрока — 7 миллионов евро.