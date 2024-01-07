Источник: российские клубы интересуются полузащитником «Милана» Круничем

Хавбек «Милана» Раде Крунич может продолжить карьеру в РПЛ, утверждает журналист Маттео Моретто.

По информации источника, российские клубы недавно запрашивали информацию о возможном трансфере 30-летнего боснийца. Также в нем заинтересованы гречеческие команды и «Аль-Шабаб» из ОАЭ. Кроме того, переговоры о переходе футболиста продолжает вести «Фенербахче».

Крунич выступает за «Милан» с лета 2019 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей за клуб во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. За все сезоны в «Милане» на счету полузащитника 3 гола и 6 результативных передач в 139 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8,5 миллиона евро. Его контракт с «россонери» истекает летом 2025 года.