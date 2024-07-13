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Сегодня, 16:22

Источник: российские клубы интересуются сербским полузащитником Йовичичем

Алина Савинова
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Сербский полузащитник ЛАСКа Бранко Йовичич может продолжить карьеру в РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в данный момент сразу несколько российских клубов ведут переговоры о возможном трансфере 31-летнего футболиста. Отмечается, что вероятность перехода Йовичича в РПЛ довольно большая.

Серб уже выступал в России — с 2014 по 2017 год он играл за «Амкар», а в сезоне-2020/21 представлял «Урал».

В минувшем сезоне Йовичич провел 25 матчей за ЛАСК, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Его контракт с австрийским клубом рассчитан до лета 2025-го.

Источник: РБ Спорт
Бранко Йовичич
Футбол
РПЛ
ФК ЛАСК
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