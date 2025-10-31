Источник: РПЛ подпишет новый 4-летний контракт с «Матч ТВ» на 28,5 миллиарда рублей

Общее собрание РПЛ проголосовало за подписание нового контракта с «Матч ТВ», сообщает «РБ Спорт». По информации источника, соглашение будет рассчитано на четыре года, сумма договора составит около 28,5 миллиарда рублей. «Матч ТВ» получит все медиаправа на новый четырехлетний цикл. Действующее соглашение телеканала с лигой истекает в конце сезона-2025/26.

Natalya Antropova 6 лет назад у одного подполковника в Москве под кроватью нашли 9 миллиардов рублей. Шесть умножаем на девять, итого: 54 млрд. Половинкой решили поделиться с «Матч ТВ»:innocent: 31.10.2025

АйЯЯйКиН-СССР Один вопрос - на чем? На штрафах Станковича и взносах клубов? 28 лярдов - это 350млн долларов по курсу 80, на секундочку. Переливание денег от одной госструктуры к другой госструктуре. Просто так 350 мультов за посмотреть на СРАЧтв Оренбург-Пари НН.... Англия плачет с таких сумм :joy::joy::joy: 31.10.2025

Jean4 Откуда деньги у Матч-ТВ? Снова Газпром спонсирует? 31.10.2025

oiv1vio Как раз эти миллиарды это заработок РПЛ, а не траты. 31.10.2025

АйЯЯйКиН-СССР Капин, перелогинься... 31.10.2025

Вадим Антропов И ?! 31.10.2025