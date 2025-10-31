Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

31 октября, 13:13

Источник: РПЛ подпишет новый 4-летний контракт с «Матч ТВ» на 28,5 миллиарда рублей

Сергей Ярошенко

Общее собрание РПЛ проголосовало за подписание нового контракта с «Матч ТВ», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, соглашение будет рассчитано на четыре года, сумма договора составит около 28,5 миллиарда рублей. «Матч ТВ» получит все медиаправа на новый четырехлетний цикл.

Действующее соглашение телеканала с лигой истекает в конце сезона-2025/26.

Источник: РБ Спорт
7

  • Natalya Antropova

    6 лет назад у одного подполковника в Москве под кроватью нашли 9 миллиардов рублей. Шесть умножаем на девять, итого: 54 млрд. Половинкой решили поделиться с «Матч ТВ»:innocent:

    31.10.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Один вопрос - на чем? На штрафах Станковича и взносах клубов? 28 лярдов - это 350млн долларов по курсу 80, на секундочку. Переливание денег от одной госструктуры к другой госструктуре. Просто так 350 мультов за посмотреть на СРАЧтв Оренбург-Пари НН.... Англия плачет с таких сумм :joy::joy::joy:

    31.10.2025

  • Jean4

    Откуда деньги у Матч-ТВ? Снова Газпром спонсирует?

    31.10.2025

  • oiv1vio

    Как раз эти миллиарды это заработок РПЛ, а не траты.

    31.10.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Капин, перелогинься...

    31.10.2025

  • Вадим Антропов

    И ?!

    31.10.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    РПЛ столько не зарабатывает, чтобы так тратиться... Футбол в России - не для заработка, клубы - это медийка, обслуживающие основной бренд (ВТБ, Аэрофлот, Газпром, Лукойл, Озон итд):stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

    31.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    РПЛ
    Читайте также
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя