Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

28 декабря, 23:48

Источник: «Рубин» и «Ростов» заинтересованы в подписании экс-вратаря «Зенита» Лунева

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший голкипер «Зенита» Андрей Лунев, выступающий сейчас за «Карабах», может вернуться в РПЛ, сообщает Inkazan.

По информации источника, в услугах 32-летнего вратаря заинтересованы «Рубин» и «Ростов».

Лунев выступает за «Карабах» с лета этого года. Он провел за азербайджанский клуб 15 матчей во всех турнирах, пропустил 14 мячей и 7 раз отыграл на ноль. Контракт Лунева с «Карабахом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

Ранее Лунев играл за немецкий «Байер», «Зенит», «Уфу», «Сатурн», «Торпедо», «Калугу» и «Истру».

Источник: Inkazan
Андрей Лунев
Футбол
ФК Зенит
ФК Карабах
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
0
Читайте также
МВД объявило в розыск уехавших в США российских фехтовальщиков
Слуцкий стал главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа»
Лавров рассказал о тайной встрече западных стран по формуле Зеленского
Продюсер Игорь Мишин оказался среди гостей скандальной вечеринки Ивлеевой
Онколог назвал провоцирующие массовые виды рака факторы
В Варшаве заметили большие очереди стоящих за паспортами украинцев
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Клаудиньо рассказал, почему летом не перешел во «Фламенго»