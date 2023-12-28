Источник: «Рубин» и «Ростов» заинтересованы в подписании экс-вратаря «Зенита» Лунева

Бывший голкипер «Зенита» Андрей Лунев, выступающий сейчас за «Карабах», может вернуться в РПЛ, сообщает Inkazan.

По информации источника, в услугах 32-летнего вратаря заинтересованы «Рубин» и «Ростов».

Лунев выступает за «Карабах» с лета этого года. Он провел за азербайджанский клуб 15 матчей во всех турнирах, пропустил 14 мячей и 7 раз отыграл на ноль. Контракт Лунева с «Карабахом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

Ранее Лунев играл за немецкий «Байер», «Зенит», «Уфу», «Сатурн», «Торпедо», «Калугу» и «Истру».