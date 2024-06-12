«РБ Спорт»: «Рубин» проявляет интерес к Нигматуллину

«Рубин» проявляет интерес к голкиперу «Пари НН» Артуру Нигматуллину, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, казанцам требуется вратарь, так как Юрий Дюпин по окончании контракта с клубом перейдет в «Краснодар».

В прошлом сезоне 33-летний Нигматуллин провел за «Пари НН» 31 матч во всех турнирах, пропустив 52 мяча и 10 раз сыграв на ноль. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Ранее генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов подтвердил уход 36-летнего Дюпина. Вратарь в сезоне-2023/24 принял участие в 29 матчах казанской команды во всех турнирах, пропустил 35 голов и 9 раз отыграл на ноль. Его контракт истекает в конце июня.