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Сегодня, 13:20

Источник: «Рубин» сделал «Сочи» официальное предложение по Дркушичу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Рубин» заинтересован в трансфере защитника «Сочи» Вани Дркушича, сообщает Metaratings.

По информации источника, казанцы сделали официальное предложение по трансферу 24-летнего словенца, но в «Сочи» посчитали его недостаточным. Сам защитник также рассматривает более статусные варианты продолжения карьеры.

Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. Он провел за команду 66 матчей, забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.

Источник: Metaratings
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Ваня Дркушич
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