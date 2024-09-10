Источник: Рябчуком из «Спартака» интересуется французский клуб

Клуб французской лиги 1 проявляет интерес к защитнику «Спартака» Олегу Рябчуку, сообщает Metaratings.

По информации источника, представители неназванного клуба вступали в контакт с представителями 26-летнего футболиста. Сделка может состояться в зимнее трансферное окно.

Рябчук выступает за «Спартак» с лета прошлого года. Он провел за красно-белых 28 матчей, отличившись двумя голевыми передачами.

Контракт молдаванина со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.