Источник: Сафонов оплатил долг в 22 тысячи рублей, запрет на выезд из страны не снят

Вратарь «Ростова» Матвей Сафонов оплатил на сайте ФССП долг в 22 тысячи рублей в надежде покинуть Россию, сообщает Baza. Именно из-за этой суммы ему формально 6 июня ограничили выезд из страны.

Однако запрет с игрока так и не был снят, поскольку долг по алиментам перед бывшей супругой составляет порядка 60 миллионов рублей. В феврале суд постановил, что Сафонов должен отдавать ей 1/4 своего заработка.

Ранее о снятии с Сафонова запрета на выезд из страны сообщил журналист Иван Карпов.