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Сегодня, 16:16

Источник: Сафонов оплатил долг в 22 тысячи рублей, запрет на выезд из страны не снят

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Вратарь «Ростова» Матвей Сафонов оплатил на сайте ФССП долг в 22 тысячи рублей в надежде покинуть Россию, сообщает Baza. Именно из-за этой суммы ему формально 6 июня ограничили выезд из страны.

Однако запрет с игрока так и не был снят, поскольку долг по алиментам перед бывшей супругой составляет порядка 60 миллионов рублей. В феврале суд постановил, что Сафонов должен отдавать ей 1/4 своего заработка.

Ранее о снятии с Сафонова запрета на выезд из страны сообщил журналист Иван Карпов.

Матвей Сафонов. С Сафонова сняли запрет на выезд из России? Что известно на данный момент. Live!

Источник: Baza
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ростов
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