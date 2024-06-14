Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:53

Источник: Сафонов пока не получил визу на работу во Франции

Игнат Заздравин
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов не может завершить переход в «ПСЖ» из-за проблем с визой, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 25-летнему россиянину пока не выдают разрешение на работу во Францию. Ожидается, что это процесс займет еще некоторое время.

В конце мая инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» подпишет Сафонова за 20 миллионов евро и заключит с ним контракт до конца июня 2029 года.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», в которых пропустил 27 голов. 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.

Источник: «РБ Спорт»
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
7
13
Читайте также
В группе C Евро-2024 сыграют Англия, Словения, Дания и Сербия
«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в третьем матче финала Кубка Стэнли
Раненный при обстреле ВСУ военкор НТВ Ивлиев остался без руки
Тарасенко - истребитель, Боб – ликвидатор, а «Флорида» - в одном рывке от чемпионства. Что произошло в третьем матче финала Кубка Стэнли
Азербайджан сообщил о завершении вывода миротворцев РФ из Карабаха
Небензя назвал целью саммита по Украине в Швейцарии ультиматум РФ
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Матвей Сафонов: трансфер из «Краснодара» в «ПСЖ»
Во Франции назвали возможный трансфер Сафонова в «ПСЖ» слишком дорогим
Карпукас считает, что по уровню Сафонов готов к лиге 1
Непомнящий считает, что Сафонов соответствует уровню «ПСЖ»
Песьяков: «Сафонов — топ, понял это через 15 минут в сборной»
С Сафонова сняли запрет на выезд из России? Что известно на данный момент. Live!
Источник: «ПСЖ» готов оформить трансфер Сафонова. Первый пакет документов уже подписан"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Чемпионат»: «Зенит» согласовал трансфер Глушенкова

«Урал» объявил о возвращении вратаря Арапова