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Сегодня, 16:45

Источник: «Сан-Паулу» интересуется защитником «Зенита» Ренаном

Игнат Заздравин
Корреспондент
Роберт Ренан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Сан-Паулу» проявляет интерес к защитнику «Зенита» Роберту Ренану, утверждает бразильский журналист Габриэль Са.

По информации источника, в «Сан-Паулу» интересуются ходом переговоров «Зенита» с «Интернасьоналом», о которых сообщалось ранее. «Сан-Паулу» может также попытаться сделать предложение российскому клубу.

Ренан выступает в «Зените» с января 2023 года. За клуб из Санкт-Петербурга бразильский защитник провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.

Футбол
ФК Зенит
ФК Сан-Паулу
Роберт Ренан
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