Источник: «Сан-Паулу» ведет переговоры об аренде Педриньо у «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Педриньо может оказаться в «Сан-Паулу». Бразильский клуб хочет арендовать 23-летнего вингера, пишет журналист Габриэл Са.

Переговоры начались несколько дней назад и в бразильском клубе оптимистично смотрят на вероятность перехода.

Педриньо перешел в «Локомотив» из «Ред Булл Брагантино» в сентябре этого года. В текущем сезоне вингер забил 4 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.

Контракт Педриньо с российской командой действует до конца июня 2026-го.

Ранее сообщалось, что бразилец может покинуть «Локомотив» уже этой зимой из-за «отсутствия коммуникации» в клубе.