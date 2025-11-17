Источник: Сандро Шварц может вернуться в «Динамо»

17 ноября, 23:54
«Динамо» рассматривает вариант с возвращением немецкого специалиста Сандро Шварца в московский клуб, сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.
17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.
По информации «СЭ», кандидатами на должность главного тренера «Динамо» также являются Сергей Игнашевич, Станислав Черчесов и Нури Шахин.
Шварц возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год. Последним местом работы 47-летнего немца был «Ред Буллз», который он покинул в октябре после двух сезонов в клубе.
После 15 туров «Динамо» с 17 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Sergey Mikhaylov
18.11.2025
Динамов
Бред это. Чел провалился ВЕЗДЕ ГДЕ РАБОТАЛ после бегства из России, везде!
18.11.2025