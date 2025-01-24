Источник: Селихов может стать игроком «Химок»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Селихов может продолжить карьеру в «Химках», сообщает Legalbet.

Подмосковный клуб готов рассмотреть возможность подписания 30-летнего голкипера, но ситуацию осложняет наложенный на клуб запрет на регистрацию новичков. За «Химки» уже играют бывшие одноклубники Селихова Георгий Джикия, Резиуан Мирзов и Зелимхан Бакаев.

Ранее «Спартак» и Селихов расторгли контракт по соглашению сторон. В текущем сезоне футболист провел 8 матчей за московскую команду в Кубке России.