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Сегодня, 10:30

Источник: Селихов может стать игроком «Химок»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Александр Селихов может продолжить карьеру в «Химках», сообщает Legalbet.

Подмосковный клуб готов рассмотреть возможность подписания 30-летнего голкипера, но ситуацию осложняет наложенный на клуб запрет на регистрацию новичков. За «Химки» уже играют бывшие одноклубники Селихова Георгий Джикия, Резиуан Мирзов и Зелимхан Бакаев.

Ранее «Спартак» и Селихов расторгли контракт по соглашению сторон. В текущем сезоне футболист провел 8 матчей за московскую команду в Кубке России.

Источник: Legalbet
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Александр Селихов
ФК Химки
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