Источник: Селихов задумывается об уходе из «Спартака»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов задумывается об уходе из московского клуба, сообщает Legalbet.

По данным источника, 30-летний футболист готов покинуть красно-белых, если появятся подходящие варианты. Голкипер недоволен происходящим в «Спартаке».

Селихов выступает за москвичей с 2017 года. Всего за красно-белых вратарь провел 94 матча, 27 из которых отыграл на ноль. Контракт Селихова с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.