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Сегодня, 14:15

Источник: Сергеев может перейти в «Локомотив»

Алина Савинова
Иван Сергеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Локомотив» прорабатывает вариант с трансфером нападающего «Зенита» Ивана Сергеева, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, железнодорожники всерьез нацелены на подписание игрока.

Сергеев выступает за «Зенит» с 2022 года. Всего за сине-бело-голубых он провел 85 матчей, в которых отметился 30 голами и 12 результативными передачами. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга форвард дважды становился чемпионом России.

Контракт 29-летнего Сергеева с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Иван Сергеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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