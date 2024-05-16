Источник: Сергеев может перейти в «Локомотив»

«Локомотив» прорабатывает вариант с трансфером нападающего «Зенита» Ивана Сергеева, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, железнодорожники всерьез нацелены на подписание игрока.

Сергеев выступает за «Зенит» с 2022 года. Всего за сине-бело-голубых он провел 85 матчей, в которых отметился 30 голами и 12 результативными передачами. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга форвард дважды становился чемпионом России.

Контракт 29-летнего Сергеева с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года.