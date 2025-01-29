Источник: «Севилья» отказалась от покупки Тикнизяна зимой

«Севилья» не планирует зимой делать предложение по трансферу защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, испанский клуб приостановил переговоры с «железнодорожниками». Не исключено, что клубы вернутся к обсуждению сделки летом.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что в клубе нет предложений по 25-летнему футболисту сборной Армении.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.