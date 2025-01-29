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Сегодня, 21:12

Источник: «Севилья» отказалась от покупки Тикнизяна зимой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Севилья» не планирует зимой делать предложение по трансферу защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, испанский клуб приостановил переговоры с «железнодорожниками». Не исключено, что клубы вернутся к обсуждению сделки летом.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что в клубе нет предложений по 25-летнему футболисту сборной Армении.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

Источник: «РБ Спорт»
Наир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Севилья
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