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Сегодня, 12:48

Источник: Шунин покинул «Динамо» после 17 лет в клубе

Виктория Кравченко
Антон Шунин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Вратарь Антон Шунин сегодня, 1 июля, покинул московское «Динамо», сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

37-летний футболист является воспитанником московского клуба. Контракт игрока был рассчитан до конца сезона-2023/24.

«Шунин покидает «Динамо». Возможно, он присоединится к клубу на позиции менеджера, либо продолжит карьеру в другом клубе», — говорится в сообщении.

Ранее «СЭ» сообщал, «Динамо» сделало предложение Шунину попробовать заняться вратарским направлением в академии клуба под руководством Николая Гонтаря.

В минувшем сезоне голкипер провел 15 матчей в РПЛ и 5 — в Кубке. За бело-голубых на высшем уровне он выступал с 2007 года, на его счету 366 матчей — это рекорд клуба в российское время и второй показатель за всю историю.
Источник: https://rsport.ria.ru/20240701/shunin-1956591674.html?in=l
Антон Шунин
ФК Динамо (Москва)
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