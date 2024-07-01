Источник: Шунин покинул «Динамо» после 17 лет в клубе

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Вратарь Антон Шунин сегодня, 1 июля, покинул московское «Динамо», сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.
37-летний футболист является воспитанником московского клуба. Контракт игрока был рассчитан до конца сезона-2023/24.
«Шунин покидает «Динамо». Возможно, он присоединится к клубу на позиции менеджера, либо продолжит карьеру в другом клубе», — говорится в сообщении.
Ранее «СЭ» сообщал, «Динамо» сделало предложение Шунину попробовать заняться вратарским направлением в академии клуба под руководством Николая Гонтаря.