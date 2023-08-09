Источник: «Сивасспор» ведет переговоры с «Ахматом» о переходе Быстрова

«Ахмат» и «Сивасспор» ведут переговоры о трансфере защитника грозненцев Марата Быстрова, сообщает Sport24.

По информации источника, турецкий клуб направил «Ахмату» официальное предложение о переходе 31-летнего игрока.

Быстров играет за команду из Грозного с лета 2020 года, контракт рассчитан до лета 2024 года. Всего защитник провел за «Ахмат» 79 матчей и отдал 2 голевые передачи.

Также в активе Быстрова 19 игр за сборную Казахстана. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион евро.