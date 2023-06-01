Источник: Слуцкий может стать главным тренером «Динамо»

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий может возглавить «Динамо», утверждает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, 52-летний специалист находится в числе кандидатов, которых рассматривает руководство бело-голубых.

В мае «Динамо» объявило об увольнении Славиши Йокановича. До конца сезона команду возглавляет исполняющий обязанности тренера Павел Алпатов.

Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года. До этого он возглавлял «Витесс», «Халл Сити», сборную России, ЦСКА, «Крылья Советов», ФК «Москва» и «Уралан».