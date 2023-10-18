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Источник: Соболев недоволен положением Джикии в «Спартаке», Абаскаль — отношением Соболева к тренировкам

Алина Савинова
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и форвардом московской команды Александром Соболевым возник скрытый конфликт, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, напряжение в отношениях между испанским специалистом и игроком длится около двух месяцев. Одна из причин — недовольство Абаскаля тем, как Соболев относится к тренировкам. Сам футболист не до конца доволен своей тактической ролью на поле и положением капитана команды Георгия Джикии, который перестал попадать в основной состав. Отмечается, что руководство клуба предпринимает шаги, чтобы уладить конфликт.

Ранее стало известно, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок. По информации журналиста Ивана Карпова, тренер красно-белых принял такое решение в связи с тем, что футболист трижды пропустил командный завтрак. Отстранение игрока было рассчитано до его возвращения из сборной.

26-летний форвард выступает за красно-белых с 2020 года. В текущем сезоне он провел 9 матчей в РПЛ, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами. На данный момент «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 17 очков за 11 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/sobolev-nedovolen-polozheniem-dzhikii-v-spartake-abaskal-otnosheniem-soboleva-k-trenirovkam-296127/
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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