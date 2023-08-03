Источник: «Сочи» арендует с правом выкупа нигерийского защитника Агбалаку

Нигерийский защитник Соломон Агбалака станет игроком «Сочи», сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

По информации источника, сочинцы арендуют 19-летнего футболиста с правом выкупа. Агбалака месяц находился на просмотре, после чего клуб принял решение о его выкупе.

Весной этого года Агбалака в составе сборной Нигерии занял третье место на юношеском Кубке африканских наций. На его счету 14 матчей за нигерийский МФМ, в которых он не отмечался результативными действиями.