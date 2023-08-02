Источник: «Сочи» хочет получить за Дркушича три миллиона евро

Переговоры между «Сочи» и «Црвеной Звездой» по трансферу защитника Вани Дркушича продолжаются, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, российский клуб хочет получить за игрока три миллиона евро, сербская команда раздумывает над предложением и хотела бы сбить цену. «Сочи» не намерен снижать ценник, в клубе готовы оставить Дркушича, если не удастся договориться.

23-летний словенец перешел в «Сочи» в январе 2022 года, подписав контракт до лета 2025 года. Он провел за сочинцев 44 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.