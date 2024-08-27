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Сегодня, 18:47

Источник: «Сочи» не хочет отпускать Кравцова, несмотря на запросы «Нанта» и «Локомотива»

Алина Савинова
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Клубы РПЛ и европейских лиг проявляют интерес к полузащитнику «Сочи» Кириллу Кравцову, сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что возможный трансфер 22-летнего футболиста с сочинцами обсуждал французский «Нант», но значительно переговоры не продвинулись. Также предложение делал «Локомотив», однако компромисса найти не удалось.

По информации источника, «Сочи» установил довольно высокий ценник на Кравцова, что отпугивает потенциальных покупателей. При этом главный тренер команды Роберто Морено очень хочет сохранить игрока, считая его одним из ключевых в команде.

Кравцов выступает за «Сочи» с 2022 года. Всего за команду он провел 62 матча, в которых отметился 5 голами и одной результативной передачей. Его контракт с сочинским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Metaratings.ru.
Кирилл Кравцов
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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