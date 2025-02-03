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Сегодня, 14:01

Источник: «Сочи» ведет переговоры с Абдельмунаимом Бутуилем

Камила Абдурахманова
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Руководители «Сочи» обсуждают возможность перехода центрального защитника из марокканского клуба «Видад Атлетик Клаб» в зимнее трансферное окно, сообщает Africafoot.

Представители российского клуба в настоящее время ведут переговоры с марокканским игроком, чтобы выяснить его финансовые требования и попытаться убедить его присоединиться к их команде.

27-летний защитник перешел в «Видад АК» в августе 2024 года из южноафриканского клуба «Мамелоди Сандаунс». Его контракт действует до 30 июня 2026 года. С момента своего прихода он сыграл 11 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Источник: Africafoot
Футбол
ФК Сочи
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