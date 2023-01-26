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Сегодня, 00:35

Источник: Дзюба перейдет в «Нижний Новгород»

Евгений Козинов
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Global Look Press
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Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде».

Как сообщил Telegram-канал «Инсайды от Карпа», решение принято лично губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, который изыскал ресурсы на подписание 34-летнего форварда.

Ранее президент «Торпедо» Илья Геркус рассказал о том, что переговоры с форвардом Артемом Дзюбой закрыты.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Артем Дзюба
Футбол
ФК Нижний Новгород
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