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Сегодня, 14:19

De Telegraaf: форвард «Урала» Рай Влут приговорен к 2,5 годам тюрьмы

Виктория Кравченко
Рай Влут.
Фото ФК «Урал»
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Форварда «Урала» Рая Влута в Нидерландах приговорили к 2,5 года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом, сообщает De Telegraaf.

Нидерландская прокуратура требовала 3,5 года тюрьмы для футболиста. Влут лишен водительских прав на 4 года.

С сентября прошлого года 27-летний голландец выступает за «Урал». Он провел за екатеринбуржцев 14 матчей и забил 5 голов.

В ноябре 2021 года форвард, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал участником ДТП, в котором погиб четырехлетний ребенок.

Сообщалось, что футболист ехал со скоростью 203 км в час и не пытался затормозить или свернуть, чтобы избежать столкновения с другой машиной, в которой находился ребенок.

Источник: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1843134615/profvoetballer-rai-vloet-krijgt-2-5-jaar-celstraf-voor-dodelijk-ongeval-a4
ФК Урал
Рай Влут
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