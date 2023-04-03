De Telegraaf: форвард «Урала» Рай Влут приговорен к 2,5 годам тюрьмы

Форварда «Урала» Рая Влута в Нидерландах приговорили к 2,5 года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом, сообщает De Telegraaf.

Нидерландская прокуратура требовала 3,5 года тюрьмы для футболиста. Влут лишен водительских прав на 4 года.

С сентября прошлого года 27-летний голландец выступает за «Урал». Он провел за екатеринбуржцев 14 матчей и забил 5 голов.

В ноябре 2021 года форвард, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал участником ДТП, в котором погиб четырехлетний ребенок.

Сообщалось, что футболист ехал со скоростью 203 км в час и не пытался затормозить или свернуть, чтобы избежать столкновения с другой машиной, в которой находился ребенок.