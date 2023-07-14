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Сегодня, 14:05

«Зенит» объявит о трансфере Фернандеса после OLIMPBET Суперкубка России

«Мутко против»: «Зенит» объявит о трансфере Фернандеса после OLIMPBET Суперкубка России
Виктория Кравченко
Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» в ближайшие дни не будет сообщать о трансфере защитника Марио Фернандеса. Клуб планирует объявить о переходе после OLIMPBET Суперкубка России с ЦСКА, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что в среду, 12 июля, 32-летний Фернандес должен пройти медосмотр для завершения перехода в клуб.

11 июля «СЭ» сообщал, что Фернандес в ближайшие дни должен пройти медосмотр, после чего он подпишет контракт с «Зенитом».

По информации «СЭ», 32-летний футболист заключит соглашение по одному из трех вариантов: на два года, на три года или по схеме «два плюс один».

Марио Фернандес
ФК Зенит
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