Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:40

Источник: «Спартак» активно ищет форварда на замену Угальде

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Спартак» активно ищет нападающего в связи с возможным уходом Манфреда Угальде, сообщает Metaratings.

По информации источника, клубу нужен игрок, который сможет выходить на замену костариканцу, а в случае продажи Угальде станет основным. Утверждается, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович хочет форварда, который сможет некоторое время мириться с ролью запасного.

Угальде стал игроком «Спартака» в январе 2024 года. В текущем сезоне 22-летний нападающий провел 22 матча, забив 16 голов и сделал 3 голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 15 млн евро.

Источник: Metaratings
1
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
«Зенит» заработает на давно проданном Сергееве, от Карпина сбежал легионер. Главные трансферные слухи РПЛ
Овечкин рассказал о визите в Зал славы «Эдмонтона» и гонке за Гретцки
Депутаты ЕП планируют не признавать итоги президентских выборов в Белоруссии
СМИ узнали о недовольстве республиканцев решениями Трампа
Отец Яниса Тиммы рассказал, почему сын перестал с ним общаться
Помиловал наркоторговца и поспорил с епископом. Что пишут СМИ о Трампе
Популярное видео
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «ПСВ»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя