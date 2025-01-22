Источник: «Спартак» активно ищет форварда на замену Угальде

«Спартак» активно ищет нападающего в связи с возможным уходом Манфреда Угальде, сообщает Metaratings.

По информации источника, клубу нужен игрок, который сможет выходить на замену костариканцу, а в случае продажи Угальде станет основным. Утверждается, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович хочет форварда, который сможет некоторое время мириться с ролью запасного.

Угальде стал игроком «Спартака» в январе 2024 года. В текущем сезоне 22-летний нападающий провел 22 матча, забив 16 голов и сделал 3 голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 15 млн евро.