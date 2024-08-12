Источник: «Спартак» близок к трансферу Актюркоглу за 13 миллионов евро

«Спартак» предложил «Галатасараю» 13 миллионов евро за переход форварда Керема Актюркоглу, сообщает Turkiye Gazetesi со ссылкой на Milliyet.

По данным источника, 25-летний турок будет получать по контракту 3 миллиона евро в год. Отмечается, что красно-белые выполнили запрос клуба и представителей игрока и близки к оформлению сделки.

9 августа агент Актюркоглу Вильям Д'Авила заявлял, что сделка не состоится.

Футболист выступает за «Галатасарай» с 2020 года. В сезоне-2023/24 вингер провел 54 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 9 результативных передач. Контракт турка с клубом рассчитан до лета 2026 года.