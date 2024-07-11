Источник: «Спартак» договорился о переходе хавбека «Ривер Плейта» Барко

«Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ривер Плейта» Эсекьеля Барко, сообщает журналист Максимилиано Грилло в соцсети.

По данным источника, стороны уладили последние детали перед переходом игрока.

«СЭ» сообщал, что зарплата 25-летнего аргентинца составит порядка 2,5 миллиона евро с учетом бонусов.

В 2024 году Барко забил 2 гола и сделал 7 результативных передач в 28 матчах за «Ривер Плейт» во всех турнирах. Контракт футболиста с аргентинским клубом действует до конца 2026 года.