Источник: «Спартак» договорился с «Тоттенхэмом» о трансфере Давинсона Санчеса, красно-белые предложили 12 миллионов евро

«Спартак» договорился с «Тоттенхэмом» о трансфере Давинсона Санчеса

Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес близок к переходу в «Спартак», сообщает колумбийский журналист Пипе Сьерра.

По информации источника, «Спартак» уже согласовал переход 27-летнего колумбийца с лондонцами. В ближайшие часы стороны могут согласовать условия контракта.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, красно-белые предложили за Санчеса 12 миллионов евро.

Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В прошедшем сезоне 27-летний колумбиец провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

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