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Сегодня, 21:20

Источник: «Спартак» готов отдать 15 миллионов евро за защитника молодежной сборной Нидерландов

Сергей Ярошенко
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«Спартак» готов заплатить 15 миллионов евро за защитника «Ауд-Хеверле Левен» Эзекила Банзузи, сообщает Niewsblad.

По информации источника, красно-белые серьезно заинтересованы в подписании 19-летнего защитника молодежной сборной Нидерландов, однако трансфер маловероятен, так как сам футболист не хочет переезжать в Россию. Ранее сообщалось, что Банзузи интересовались «Монако» и «Вест Хэм».

В этом сезоне на счету защитника 25 матчей во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал пять результативных передач.

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ФК Спартак (Москва)
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