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Сегодня, 17:41

Источник: «Спартак» готов предложить 10 миллионов евро за защитника «Осасуны» Бретонеса

Игнат Заздравин
Корреспондент
Абель Бретонес.
Фото Global Look Press
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Защитник «Осасуны» Абель Бретонес попал в сферу интересов «Спартака», сообщает Cazurreando.

По информации источника, красно-белые готовы предложить за 23-летнего испанца 10 миллионов евро. Футболист выступает на левом фланге обороны.

Бретонес этим летом перешел в «Осасуну» из «Овьедо». В текущем сезоне он провел 17 матчей в ла лиге, отличившись двумя голами.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 3 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.

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Футбол
ФК Осасуна
ФК Спартак (Москва)
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