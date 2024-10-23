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Сегодня, 10:44

Источник: «Спартак» готов продать Бонгонду зимой

Игнат Заздравин
Корреспондент
Тео Бонгонда.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» готов рассмотреть предложения по вингеру команды Тео Бонгонде в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.

По информации источника, в клубе ожидали большего от выступлений 28-летнего конголезца. Проблемой может стать высокая зарплата футболиста в московском клубе.

Бонгонда перешел в «Спартак» из «Кадиса» летом прошлого года. Вингер провел за красно-белых 49 матчей, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. В текущем сезоне на его счету 2 голевые передачи в 14 встречах.

Контракт Бонгонды со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 миллионов евро.

Источник: Metaratings
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда

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