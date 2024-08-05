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Сегодня, 13:47

Источник: «Спартак» и ЦСКА интересуются Глебовым из «Ростова»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Данил Глебов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» и ЦСКА проявляют интерес к полузащитнику «Ростова» Данилу Глебову, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «Ростов» готов сейчас договориться о продаже 24-летнего хавбека в зимнее трансферное окно. Переход летом возможен, но только при получении выгодного предложения.

В текущем сезоне Глебов провел 4 матча за «Ростов» во всех турнирах. Футболист выступает за ростовчан с 2019 года.

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Данил Глебов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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