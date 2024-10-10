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Сегодня, 21:29

Источник: «Спартак» и ЦСКА летом отказались от полузащитника «Ланса» Фюльжени

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Спартаку» и ЦСКА летом предлагали подписать французского полузащитника «Ланса» Анжело Фюльжени, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в московских клубах отказались подписывать 28-летнего игрока из-за высоких финансовых требований по трансферу: сделка оценивалась в 6-7 миллионов евро. Возможно, кандидатуру игрока предлагали и другим клубам РПЛ. В 2021 году ЦСКА рассматривал Фюльжени на замену Николе Влашичу.

Фюльжени является воспитанником академии французского «Валансьена», который до перехода в «Ланс» выступал за «Анже» и «Майнц». За нынешний клуб хавбек выступает с июля 2023 года.

На счету Фюльжени пять голов и три результативных передачи в 63 матчах за «Ланс». Ранее игрок попадал в состав сборной Франции U21, за которую сыграл три матча.

Источник: Metaratings.ru
ФК Ланс
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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