Источник: «Спартак» и «Динамо» интересуются бывшим форвардом «Манчестер Сити» Бустосом

Нападающий «Атлетико Тальерес» Науэль Бустос может продолжить карьеру в РПЛ, сообщает журналист 351 Deportes Начо Кастельяно.

По информации источника, в услугах 25-летнего аргентинца заинтересованы «Спартак» и «Динамо». Кроме того, на него претендуют мексиканские «Сантос Лагуна» и «Крус Асуль», один из лидеров чемпионата Уругвая и неназванный клуб испанской сегунды.

Бустос выступает за «Тальерес» с лета этого года. Ранее нападающий принадлежал «Манчестер Сити», но не провел за английский клуб ни одного матча. Также он выступал за «Пачуку», «Сан-Паулу» и «Жирону».

В текущем сезоне форвард провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 миллиона евро.