Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:32

Источник: «Спартак» и «Динамо» интересуются бывшим форвардом «Манчестер Сити» Бустосом

«Спартак» и «Динамо» интересуются бывшим форвардом «Манчестер Сити» Бустосом
Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Атлетико Тальерес» Науэль Бустос может продолжить карьеру в РПЛ, сообщает журналист 351 Deportes Начо Кастельяно.

По информации источника, в услугах 25-летнего аргентинца заинтересованы «Спартак» и «Динамо». Кроме того, на него претендуют мексиканские «Сантос Лагуна» и «Крус Асуль», один из лидеров чемпионата Уругвая и неназванный клуб испанской сегунды.

Бустос выступает за «Тальерес» с лета этого года. Ранее нападающий принадлежал «Манчестер Сити», но не провел за английский клуб ни одного матча. Также он выступал за «Пачуку», «Сан-Паулу» и «Жирону».

В текущем сезоне форвард провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 миллиона евро.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Манчестер Сити
ФК Спартак (Москва)
3
Обсудить
Читайте также
На лыжном Кубке мира бушует ковид. Но шведы готовы рисковать и своим, и чужим здоровьем
Агент заявил, что Чинахов хочет покинуть «Коламбус» из-за недоверия клуба
Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
РИА Новости: снайпер ВС РФ ликвидировал солдата ВСУ после четырех дней выжидания
Повышение зарплаты с 1 января 2024-го: кому и на сколько увеличат
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Деменко рассказал, что поддерживает Абаскаля в конфликте с Соболевым