Источник: «Спартак» и «Динамо» интересуются сербским нападающим Луковичем

«Спартак» и «Динамо» следят за 18-летним сербским нападающим «ИМТ Белград» Милошем Луковичем, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, спортивный директор красно-белых Пол Эшуорт пару недель назад был в Белграде и общался насчет Луковича. «ИМТ Белград» хочет получить за игрока около 6 миллионов евро и уже отклонили предложение «Мальме» на 2 миллиона. Также форвард находится в расширенном списке «Динамо».

«Многие европейские клубы заинтересованы в Луковиче, мы не вправе разглашать кто конкретно. Думаю, это будет один из крупнейших трансферов среди игроков, которые покинули Сербию за последнее десятилетие. Если не крупнейший. В дополнение к его отличной игре, он побил множество рекордов по забитым голам», — приводит слова агента футболиста Карпов.

В прошлом сезоне Лукович сыграл за «ИМТ Белград» 43 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 3 голевые передачи. Вместе с командой он вышел в высший чемпионат Сербии.

В текущем сезоне на счету 18-летнего серба 18 игр, 9 забитых мячей и одна результативная передача. Его контракт рассчитан до лета 2025 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока 1,5 миллиона евро.