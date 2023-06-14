Источник: «Спартак» и Мележиков расторгли контракт по соглашению сторон

«Спартак» и генеральный директор клуба Евгений Мележиков расторгли договор по соглашению сторон, утверждает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, в компании «Лукойл» оценили его работу хорошо, но считают, что клубу нужно развиваться. Главный претендент на место гендиректора — Вадим Андреев из «Крыльев Советов».

50-летний Мележиков пришел в «Спартак» в 2013 году и с тех пор занимал в клубе различные руководящие должности. С июня 2021 года он трудится на посту генерального директора красно-белых.

В минувшем сезоне РПЛ «Спартак» занял третье место, набрав 54 очка.