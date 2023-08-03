Источник: «Спартак» и «Олимпиакос» согласовали трансфер Рябчука

«Спартак» договорился с «Олимпиакосом» о трансфере молдавского защитника Олега Рябчука, сообщает Sportitalia.

По данным источника, московский клуб заплатит за 25-летнего игрока 6 миллионов евро плюс 1,5 миллиона в виде бонусов.

Ранее сообщалось, что контракт защитника со «Спартаком» будет рассчитан на 2 года с возможностью продления еще на один сезон, зарплата — 2 миллиона евро в год.

Рябчук выступает за «Олимпиакос» с 2021 года, контракт до лета 2025 года. Он провел в составе команды 120 матчей, забил 3 гола и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.