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Сегодня, 10:29

Источник: «Спартак» интересовался защитником «Атлетико Паранаэнсе» Эскивелем

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» в летнее трансферное окно проявлял интерес к защитнику «Атлетико Паранаэнсе» Лукасу Эскивелю, сообщает Metaratings.

По информации источника, бразильский клуб отказался вести переговоры по продаже 22-летнего аргентинца до зимы.

Эскивель является воспитанником «Униона Санта Фе». Он выступает за «Атлетико Паранаэнсе» с лета прошлого года. Защитник провел за команду 63 матча, забил 2 мяча и сделал 9 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Эскивеля в 3 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Источник: Metaratings
Футбол
РПЛ
ФК Атлетико Паранаэнсе
ФК Спартак (Москва)

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