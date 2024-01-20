Источник: «Спартак» интересуется бывшим игроком «Барселоны Б» Мухикой

Нападающий «Ароки» Рафа Мухика попал в сферу интересов «Спартака», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

По информации источника, 25-летний испанец является креатурой нового спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала.

Мухика выступает за «Ароку» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за португальский клуб 23 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал две голевые передачи.

Ранее Мухика играл за «Барселону Б», молодежную команду «Лидса», «Вильярреал Б», «Корнелью», «Реал Овьедо» и «Лас-Пальмас».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 2 миллиона евро. Его контракт с «Арокой» рассчитан до лета 2025 года.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице