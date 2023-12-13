Источник: «Спартак» интересуется форвардом «Бешикташа» Абубакаром, которого исключили из команды за плохую игру

«Спартак» проявляет интерес к нападающему «Бешикташа» Венсану Абубакару, утверждает Laura Dave Media.

По информации источника, красно-белые могут подписать 31-летнего камерунца в зимнее трансферное окно. 11 декабря «Бешикташ» объявил об исключении Абубакара и еще четверых игроков из основы из-за «плохой игры и несовместимости внутри команды».

Форвард выступает за турецкий клуб с января этого года. В текущем сезоне он провел за «Бешикташ» 22 матча, забил 11 мячей и сделал 3 результативные передачи. Ранее футболист играл за «Аль-Наср», «Порту», «Лорьян», «Валансьен» и камерунский «Котон Спорт».

Контракт Абубакара с «Бешикташем» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.