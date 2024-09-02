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Сегодня, 19:36

Источник: «Спартак» интересуется португальским защитником Мангашем

Алина Савинова
Рикарду Мангаш.
Фото Global Look Press
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«Спартак» проявляет интерес к португальскому защитнику «Витории» Рикарду Мангашу, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, кандидатура 26-летнего футболиста является инициативой спортивного директора красно-белых Томаша Амарала. Мангаш — один из главных претендентов на позицию левого защитника.

Мангаш — воспитанник «Бенфики». С 2023 года он выступает за «Виторию». Всего на его счету 38 матчей за команду из Гимарайнша, в которых он отметился 5 голами и 10 результативными передачами.

«Спартак» набрал 14 очков за семь туров РПЛ и располагается на четвертой позиции в турнирной таблице.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
РПЛ
ФК Витория Гимарайнш
ФК Спартак (Москва)
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