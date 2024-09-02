Источник: «Спартак» интересуется португальским защитником Мангашем

«Спартак» проявляет интерес к португальскому защитнику «Витории» Рикарду Мангашу, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, кандидатура 26-летнего футболиста является инициативой спортивного директора красно-белых Томаша Амарала. Мангаш — один из главных претендентов на позицию левого защитника.

Мангаш — воспитанник «Бенфики». С 2023 года он выступает за «Виторию». Всего на его счету 38 матчей за команду из Гимарайнша, в которых он отметился 5 голами и 10 результативными передачами.

«Спартак» набрал 14 очков за семь туров РПЛ и располагается на четвертой позиции в турнирной таблице.